Представлен Oppo Find X5 Lite: дорогой середняк с Dimensity 900

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Сегодня Oppo провела пресс-мероприятие, посвященное анонсу серии Find X5. Звездами ивента стали флагманы Oppo Find X5 и Oppo Find X5 Pro, где последний запомнится тем, что первым предложил версию с новой платформой Dimensity 9000. Был представлен сегодня и Oppo Find X5 Lite, который не удостоился большого внимания со стороны компании.

Это и понятно, ведь ничего особо примечательного эта модель не предлагает. По сути перед нами Oppo Reno7 5G, который был выпущен ранее. В его активе 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей. Частота обновления составила 90 Гц и частота отклика тача 180 Гц. Защищает экран Oppo Find X5 Lite стекло Gorilla Glass 5.

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Аппаратная основа Oppo Find X5 Lite — Dimensity 900. Предложили 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 256 Гб постоянной памяти UFS 2.2. Имеется поддержка карт microSD, 3,5 мм разъем для наушников, фирменная оболочка ColorOS 12.1 на базе Android 12 и функция виртуального расширения оперативной памяти на 5 Гб.

Oppo Find X5 Lite получил селфи-камеру на 32-мегапикселя и тройную тыльную 64 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макросъемка). Питает аппарат аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядкой. На полную зарядку будет уходить всего полчаса, а 5 минут «дозаправки» достаточно, чтобы обеспечить игровой процесс на протяжении 2-х часов. Запросили за Oppo Find X5 Lite с таким набором характеристик 480 евро.

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Источник: gsmarena