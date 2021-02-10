102 млн евро. Столько Google должна заплатить за антиконкурентные методы борьбы

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Антимонопольный орган Италии счел, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и душит конкуренцию

Google использует свою доминирующую позицию для продвижения своих продуктов. В частности, речь идет о том, что благодаря операционке Android и магазину Google Play, компания занимает доминирующее положение на рынке и контролирует доступ разработчиков Android-приложений к потребителям. К такому выводу пришли антимонопольщики Италии и оштрафовали компанию на 102 млн евро.

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Поводом для такого обвинения послужила антиконкурентная борьба с компанией Enel X. Целых два года ее приложению JuicePass был закрыт доступ к платформе Android Avto. В итоге компания лишилась существенного количества пользователей, а последние в свою очередь были лишены возможности пользоваться комфортной утилитой, позволяющей отлеживать доступность свободных зарядных станций для электрокаров в режиме реального времени. Версия для Android Avto нужна была для того, чтобы водитель не отвлекался на смартфон.

Вместо того, чтобы дать зеленый свет альтернативному приложению JuicePass, Google включила аналогичную функцию в Maps и активно продвигала ее на рынке. Фактически компания лишила пользователей право выбора и убрала с пути конкурента.

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За это Google будет наказана. Прежде всего, антимонольщики требуют восстановить справедливость и допустить сторонних разработчиков на Android Avto, включая компанию Enel X. А еще поисковому гиганту придется заплатить штраф в 102 млн евро. Если, конечно, Google не обжалует решение антимонопольного органа в суде. Сейчас компания намерена изучить все обстоятельства дела и уже потом принять решение о своих дальнейших действиях.

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Источник: agcm