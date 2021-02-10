5 лет патчей безопасности: Samsung назвала смартфоны, получившие продолжительную поддержку
Корпоративные флагманы получили привилегию в виде увеличенного срока поддержки
В августе прошлого года Samsung объявила о том, что она переходит на трехлетний цикл обновления своих смартфонов. А в феврале нынешнего года компания пообещала, что на все устройства, которые вышли с 2019 года будут прилетать патчи безопасности в течение 4-х лет. Но и это не предел, компания решила увеличить сроки выпуска обновлений безопасности.
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Пришло сообщение, что Samsung продлит сроки выхода патчей безопасности для своих смартфонов до 5 лет. Но данная привилегия будет доступна не для всех. Ее получат только некоторые модели и это аппараты флагманского уровня.
Устройствами, на которые распространяется 5-летний срок выхода обновлений безопасности, стали корпоративные версии серии Galaxy S20, серии Galaxy S21, серии Galaxy Note 20, Galaxy XCover 5 и Galaxy Tab Active 3. Все остальные гаджеты будут получать четыре года обновления безопасности и это правило распространяется на модели Samsung вышедшие в 2019 году и позже. В зависимости от модели патчи безопасности будут выходить с периодичностью раз в месяц или раз в квартал.
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Есть вероятность, что впоследствии пятилетний цикл получения обновлений безопасности доберется и до флагманов, ориентированных на простых пользователей, а не на корпоративных клиентов.
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Источник: androidauthority
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