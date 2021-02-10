720 Гц: такова частота отклика тача Black Shark 4

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Black Shark 4 поставит рекорд по частоте отклика сенсорного слоя

Вот уже пару лет Xiaomi выпускает игровые смартфоны, а делает это под брендом Black Shark. Уже на следующей неделе она отчитается перед пользователями, каким она видит игрофон 2021 года, представив Black Shark 4. Новинка будет привлекать не столько боевым окрасом или брутальным внешним видом, сколько своим «железом».

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В числе достоинств Black Shark 4 также будет дисплей, на характеристиках которого акцентировал внимание достаточно известный сетевой информатор Digital Chat Station. Он указывает на то, что новинка получит AMOLED E4-панель с частотой обновления 144 Гц и рекордный для наших дней отклик сенсора — 720 Гц. Но речь идет об отклике на нажатие одним пальцем, тогда как для нескольких этот параметр будет ниже.

Среди прочего информатор упомянул наличии чипа Snapdragon 870, аккумулятора емкостью 4500 мАч, быстрой проводной зарядки на 120 Гц, выдвижных курков, тройной камеры и круглом отверстии под фронталку, диаметр которого составит всего 2,76 мм.

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Должны представить и Black Shark 4 Pro, который получит тот же дисплей и аккумулятор, что и базовая версия, но вот платформа тут будет Snapdragon 888. Работать оба смартфона станут под управлением Android 11 с оболочкой от производителя. Напомним, что представить новинки должны 23 марта.

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Источник: gizmochina