Названа дата анонса Xiaomi Mi 11 Pro

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Премьеру Xiaomi Mi 11 Pro ожидают 30 марта

В конце декабря прошлого года был представлен Xiaomi Mi 11. Не совсем внезапно, но неожиданно. Он вышел раньше обычного времени, и компания явно торопилась застолбить за новинкой звание первого с Snapdragon 888. С новинкой явно не дотянули по части камеры, которая конкурентам проигрывает и оптического зума лишена. Исправить эти недочеты должны в Xiaomi Mi 11 Pro.

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Ранее инсайдеры сообщили что смартфон должны показать до конца марта. Они продолжают настаивать на этом и даже выложили в сеть постер-приглашение на предстоящую презентацию Xiaomi Mi 11 Pro. Если доверять ему, то премьера «прошки» состоится 30 марта и показан смартфон в дизайне Xiaomi Mi 11 Ultra, который ранее рассекретил один из блогеров.

Перед нами аппарат с тройной тыльной камерой, где один из датчиков перископический для 120 кратного цифрового зума. Обращает на себя внимание наличие миниатюрного экрана. Ожидается, что один из модулей тут Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп с оптическим форматом 1/1,12ʺ, а вот два других будут разрешением по 48 Мп каждый.

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Прочие характеристики Xiaomi Mi 11 Pro должны включать в себя AMOLED-дисплей разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 480 Гц, оперативку LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1, чипсет Snapdragon 888, быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт и есть поддержка беспроводной зарядки.

Источник: mydrivers

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