А вы знали? Еще пять лет назад Xiaomi хотела избавиться от комплектного блока зарядки

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В 2015 году Xiaomi устроила опрос на тему того, как воспримут пользователи изъятие адаптера из комплекта поставки. Реакция была негативной

В конце декабря состоялась премьера Xiaomi Mi 11 — первого в мире смартфона 2021 года с 5-нм чипом Snapdragon 888. Есть у новинки еще одна особенность — поставляется она в коробке без зарядного адаптера. Правда, в отличие от Apple китайская компания предложила пользователям выбирать приобретать флагман в стандартной комплектации без зарядника или же взять версию с ним. Как показали первые продажи, подавляющее большинство пользователей, а это чуть более 94% заказали Xiaomi Mi 11 вместе с зарядным адаптером.

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То, что компании начнут следовать примеру Apple по части урезанного комплекта поставки, можно было догадаться. Но то, что Xiaomi окажется вторым в мире крупным производителем, кто перестанет включать зарядное устройство в комплект поставки, стало большой неожиданностью. Естественно, что нашлось немало тех, кто раскритиковал компанию за этот шаг и увидел в ее эксцентричной выходке желание подражать Apple.

Со своей стороны, глава Xiaomi Лэй Цзюнь решил напомнить фанатам события пятилетней давности. В частности, речь идет о том, что еще пять лет назад компания всерьез подумывали исключить комплектный зарядник из поставки. Она даже провела опрос среди пользователей на тему того, как они отнесутся к этой затеи. Но негативная реакция респондентов заставила Xiaomi отказаться от этой идеи. Лэй Цзюнь категорически отверг то, что, избавившись от зарядного адаптера в комплекте с Xiaomi Mi 11, они копировали Apple.

Порывшись в архивах, нам действительно удалось найти информацию, что в 2015 году на своей странице в Weibo глава Xiaomi устроил опрос на тему исключения зарядного блока из комплекта поставки. Но в конце концов компания решилась на этот шаг и сделала это уже после того, как подобное провернула Apple. И для этого Xiaomi не понадобилось проводить какой-то плебисцит, решение было принято единолично.

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Также стоит напомнить, что Xiaomi была в числе первых, кто принялся троллить Apple после выхода iPhone 12 за отказ от зарядки. Планируй китайцы пойти на такой же шаг уже тогда, вряд ли бы они так топорно шутили. Очень похоже, что решение об урезанном комплекте поставки принималось в последний момент и понимание того, что далеко не все воспримут идею с энтузиазмом, побудил Xiaomi предложить возможность получить адаптер питания бесплатно. По крайней мере, на первых порах.

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Источник: mydrivers