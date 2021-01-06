Xiaomi уже выпустили апдейт, решающий проблему с окирпиченными единицами Mi A3

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Спустя несколько дней Xiaomi выпустили новую прошивку, решающую проблему окирпичивания Xiaomi Mi A3.

Пару дней назад мы рассказывали вам об очередном корявом обновлении прошивки многострадального Xiaomi Mi A3. Многие пользователи успели получить прошивку на базе Android 11, которая приводила устройства в состояние кирпича.

Практически сразу компания объявила о том, что в своих сервисных центрах она предоставит бесплатный ремонт всем пострадавшим устройствам Mi A3, независимо от их гарантийного статуса. А теперь Xiaomi начали отправку исправленной версии обновления.

Компания выпустила также открытое письмо с извинениями для пользователей из Индии: «Мы просим пользователей, столкнувшихся с данной проблемой, посетить любой из наших 2000 сервисных центров по всей стране, расположенных поблизости от вас, где решение будет предоставлено бесплатно и без каких-либо дополнительных условий».

Xiaomi не предоставила никаких подробностей о предлагаемом ремонте. Естественно, многие пользователи боятся, что их данные пропадут безвозвратно после сброса устройств до заводского состояния.

Напомним, что проблема окирпичивания возникла на прошлой неделе, когда большое количество пользователей Mi A3 сообщили в социальных сетях, что их устройства ушли в цикличную перезагрузку после установки официального обновления до Android 11.

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Некоторые пользователи утверждали, что их экземпляры не могли зайти даже в загрузчик, а также смартфон никак не реагировал на подключение к ПК.

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Источник: Gizmochina



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