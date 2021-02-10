AirPods Pro 2 в этом году и они будут отличаться от предшественника

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Прокачают звук и изменится дизайн

Мало кто будет спорить, что Apple выпускает самые популярные беспроводные наушники. Первыми вышли AipPods, успевшие уже получить два обновления, а чуть позже на свет появились AirPods Pro, которые до сегодняшнего дня так и не обрели преемника. Но в этом году Apple намерена выпустить AirPods Pro 2.

Информацией о новинке поделилось издание Bloomberg. По его данным, представят AirPods Pro 2 осенью одновременно с релизом серии iPhone 14. Ожидается, что форм-фактор гарнитуры изменится и исчезнет «ножка». Новые наушники предложат внутриканальный принцип посадки и будут практически целиком погружаться в ушную раковину ради комфорта ношения. Естественно, что обещают качественный звук и появление датчиков, которые позволят отслеживать состояние здоровья.

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Сообщается также, что компания может обновить AirPods Max. По части «железа» ждать апгрейд не стоит, ограничатся обновлением цветовой гаммы. А еще поговаривают, что ради увеличения продаж, ценник на наушники может быть снижен. Правда, маловероятно, что стоимость существенно снизят.

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Источник: bloomberg