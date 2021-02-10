Метки AirTag помогают угонять автомобили

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В находчивости преступникам не откажешь

В апреле Apple представила метку AirTag для отслеживания вещей. Далеко не все оценили новинку, которая к тому же и стоит недешево. Но поисковый трекер прижился в преступном мире и его все активнее используют, чтобы провернуть не самые законные делишки. Автоугонщики в Канаде начали отслеживать автомобили при помощи Apple AirTag.

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Злоумышленники подкидывали или устанавливали на авто поисковый трекер и следили за передвижением транспортного средства, вычисляя место жительства владельца. А все для того, чтобы потом угнать автомобиль прямо от дома жертвы. В поле зрения злоумышленников попали дорогостоящие авто и с сентября нынешнего года зафиксировано как минимум пять таких случаев.

Чтобы установить AirTag, злоумышленники пользовались моментом, когда авто было припарковано на какой-то открытой стоянке, например, перед торговым центром. А дальше было делом техники отследить сигнал метки через Bluetooth. Это стало возможным потому, что далеко не у всех владельцев похищенных устройств был iPhone. Смартфон бы оповестил их о том, что рядом с ними находится чужая метка и они могли бы заподозрить, что она служит для слежки за ними.

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Используют ли Apple AirTag в других странах для угона авто, неизвестно. Но такой вариант нельзя исключать. Полиция уверена, что такой способ слежки для дальнейшего похищения транспортных средств будут использовать и дальше. Правоохранители призывают владельцев, прежде всего, дорогостоящих автомобилей по возможности избегать оставлять автомобиль на открытой парковке и регулярно проводить визуальный осмотр авто на предмет выявления трекера.

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Источник: macrumors