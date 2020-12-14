Амбициозные планы Honor и чипы MediaTek пропишутся в смартфонах компании

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Honor: 100 млн поставленных смартфонов и лидерство на рынке Китая

В торговой войне Huawei использует все шансы, чтобы выжить и выстоять. Ей даже приходится идти на продажу собственных активов и одной из громких сделок нынешнего года стала продажа суббренда Honor. Этот ход продиктован желанием сохранить Honor как компанию и сохранить достигнутый технический потенциал.

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Одна из первостепенных задач, которая стоит перед бывшей «дочкой» Huawei — наладить поставку комплектующих для выпуска смартфонов. И тут задача номер один — покупка чипов. Honor ведет переговоры с Qualcomm и заявляет, что стороны близки к достижению соглашения. А также пришло сообщение, что MediaTek планирует начать поставку 5G‑чипов в адрес Honor в следующем году.

О каких именно процессорах идет речь, не сообщается, но говорят о том, что это будут как бюджетные, та и топовые платформы. Возможно, среди закупаемых чипов окажется и МТ6893, который по предварительным данным по производительности обойдет Snapdragon 865. По слухам, при его изготовлении применили нормы 6-нанометрового техпроцесса и тактовая частота работы ядер превысит 3 ГГц.

Нет никаких препятствий и для того, что независимая Honor после разрыва с материнской компанией могла получать GSM-версию Android. Ожидается, что компания начнет активно множить собственный модельный ряд. И планы Honor амбициозные — 100 млн поставленных смартфонов в 2021 году. Именно такую цифру озвучил генеральный директор компании на встрече с сотрудниками компании. Более того, Honor поставила перед собой цель стать компанией номер один в Китае. Какой срок она отводит для себя на выполнение этой задачи, не сообщается.

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Источники: mydrivers, mydrivers