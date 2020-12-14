Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Амбициозные планы Honor и чипы MediaTek пропишутся в смартфонах компании

Амбициозные планы Honor и чипы MediaTek пропишутся в смартфонах компании

14.12.2020 598 0

Honor: 100 млн поставленных смартфонов и лидерство на рынке Китая

В торговой войне Huawei использует все шансы, чтобы выжить и выстоять. Ей даже приходится идти на продажу собственных активов и одной из громких сделок нынешнего года стала продажа суббренда Honor. Этот ход продиктован желанием сохранить Honor как компанию и сохранить достигнутый технический потенциал.  

 

Читать также: Серия Honor V40: четыре модели и у каждой своя аппаратная платформа

 

Одна из первостепенных задач, которая стоит перед бывшей «дочкой» Huawei — наладить поставку комплектующих для выпуска смартфонов. И тут задача номер один — покупка чипов. Honor ведет переговоры с Qualcomm и заявляет, что стороны близки к достижению соглашения. А также пришло сообщение, что MediaTek планирует начать поставку 5G‑чипов в адрес Honor в следующем году.

 

О каких именно процессорах идет речь, не сообщается, но говорят о том, что это будут как бюджетные, та и топовые платформы. Возможно, среди закупаемых чипов окажется и МТ6893, который по предварительным данным по производительности обойдет Snapdragon 865. По слухам, при его изготовлении применили нормы 6-нанометрового техпроцесса и тактовая частота работы ядер превысит 3 ГГц.

 

Амбициозные планы Honor и чипы MediaTek пропишутся в смартфонах компании – фото 1

 

Нет никаких препятствий и для того, что независимая Honor после разрыва с материнской компанией могла получать GSM-версию Android. Ожидается, что компания начнет активно множить собственный модельный ряд. И планы Honor амбициозные — 100 млн поставленных смартфонов в 2021 году. Именно такую цифру озвучил генеральный директор компании на встрече с сотрудниками компании. Более того, Honor поставила перед собой цель стать компанией номер один в Китае. Какой срок она отводит для себя на выполнение этой задачи, не сообщается.

 

Читать также: Что изменится для владельцев смартфонов Honor после продажи бренда?

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источники: mydrivers, mydrivers

Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.12.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Амбициозные планы Honor и чипы MediaTek пропишутся в смартфонах компании