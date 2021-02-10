Амбиций не занимать: планы Apple по продажам складного iPhone

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Аналитик утверждает, что Apple готовится продать до 20 млн iPhone с гибким дисплеем

Субъективно, складные смартфоны — вещь сильно переоцененная. Они ненадежные и очень дорогие. Те, кто решается их приобрести обрекают себя на постоянный стресс из-за боязни уронить или повредить его. Но это отнюдь не мешает производителям творить на поприще складных мобильников. Свое виденье складного смартфона Apple покажет года через два, ведь именно к 2023 году будет готов первый iPhone с гибкой матрицей.

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О том, что складной iPhone дебютирует в 2023 году еще в марте нынешнего года поведал известный придворный аналитик Минг-Чио Куо. Сегодня он разослал инвесторам аналитическую записку, в которой подтвердил сроки выхода складного iPhone и даже указал, сколько Apple удастся продать таких устройств. Со ссылкой на свои источники, Минг-Чио Куо сообщил, что концерн из Купертино планирует отгрузить от 15 до 20 млн складных iPhone только в первый год продаж. Вероятнее всего, поставлять гибкие матрицы Apple будет Samsung.

«Сейчас складные смартфоны, как правило, симбиоз смартфона и планшета. Мы же считаем, что складной смартфон - лишь одно из приложений складной конструкции. Мы прогнозируем, что в будущем складные устройства сотрут различия между смартфонами, планшетами и ноутбуками. Благодаря своей экосистеме и преимуществам в дизайне оборудования Apple станет крупнейшим победителем в новой тенденции складных устройств», — заявил аналитик.

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Каким будет складной iPhone — большой вопрос. Одни говорят о том, что он повторит конструкцию Galaxy Z Fold, а другие уверены, что предпочтение отдано раскладушке по типу Galaxy Z Flip. В любом случае инженерам и маркетологам компании предстоит изрядно попотеть, чтобы сделать складной iPhone действительно желанной покупкой и продавать его миллионными тиражами. Им придется найти баланс цены и характеристик, продумать сценарии использования такого аппарата и сломать стереотип, что складные смартфоны ненадежны.

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Источник: 9to5mac