Финансовый отчет Apple: разочарование или гордость?

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Apple не остановить, она зарабатывает все больше

Сейчас наступило время квартальных отчетов и вчера мы узнали о том, что в Европе и во всем мире по поставкам смартфонов лидирует Samsung, второй пришла к финишу Apple, а Xiaomi уверенно застолбила за собой третью строчку табеля рангов. Но если в штуках концерн из Купертино побежден южнокорейским гигантом, то вот в плане выручки ему нет равных.

Вчера Apple отчиталась за второй финансовый квартал 2021 года (совпадает с первым календарным кварталом) и не без гордости заявила, что ей удалось заработать на 54% больше, чем годом ранее. Так, ее выручка за минувший квартал составила $89,6 млрд, а чистая прибыль — $23,6 млрд. Тогда как за аналогичный период прошлого года эти показатели были равны $58,3 млрд и $11,25 млрд соответственно. Больше всего, а это 67%, принесли глобальные продажи устройств.

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О том, сколько было продано iPhone, iPad и Mac компания не сообщает, но вот сколько ей удалось заработать на них, она озвучила — $72,68 млрд. Реализация смартфонов принесла в казну компании $47,94 млрд, iPad — $7,81 млрд и Mac — $9,1 млрд. С оглядкой на год прошлый рост составил 65%, 79% и 70% соответственно.

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Продолжает Apple неплохо зарабатывать на своих сервисах и доход за прошлый год достиг своего исторического максимума — $16,9 млрд. Количество пользователей сервисов компании сейчас составляет 600 млн человек. Стоимость акций Apple вновь оказалась на рекордных отметках.

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Показатели прошлого квартала вновь показали, что Apple — это машина для зарабатывания денег. Под руководством Тима Кука показатель получения максимальной прибыли возведен до абсолюта и является мерилом успешности. На данный момент Apple одна из громких и успешных бизнес-историй. Это колосс, который постоянно растет, создавая империю из товаров и услуг. Умение увеличивать продажи и доход стало революционной находкой современной Apple. И вряд ли кто-то сможет ее превзойти в этом в обозримом будущем.

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Источник: yahoo