AMD подтвердила приход графики RDNA2 в мобильный чип Samsung

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Новый флагманский чип от Samsung с GPU AMD должен основательно добавить по графической производительности

На Тайване стартовала выставка Computex 2021, на которой выступила глава компании AMD Лиза Сун. Ее выступление привлекло внимание двумя моментами. Во-первых, бортовая мультимедия обновленных Tesla Model S и Model X получит дискретную графику с архитектурой RDNA 2 и гибридный процессор Ryzen. Похоже, что AMD удалось потеснить NVIDIA, чьи решения ранее применялись в электромобилях Tesla.

Второй аспект более интересен для поклонников мобильных устройств. Топ-менеджер AMD сообщила, что высокопроизводительный графический процессор RDNA2 выходит на рынок мобильных устройств. В частности, AMD предоставила Samsung лицензию на использование новой графики, которая найдет свое применение во флагманских чипах для смартфонов уже в этом году. Подробности о новой платформе южнокорейский гигант объявит до конца года.

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Предполагается, что AMD RDNA2 станет частью чипа Exynos 2200, который ляжет в основу флагманов серии Galaxy S22, а также ноутбуков Samsung ARM Win10. В плане процессорной производительности Exynos 2200 будет превосходить Exynos 2100 на 10%, а вот по графике прирост мощности составил колоссальные 150%. Оправдается ли этот прогноз, узнаем ближе к концу года, когда состоится премьера первого процессора Samsung с графикой AMD.

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Источник: mydrivers﻿