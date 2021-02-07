Android 12 скоро начнет свой путь к финальной сборке

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В начале следующей недели должны выпустить Android 12 Developer Preview

Выходу стабильной версии Android всегда предшествует этап тестирования, когда прошивку обкатывают и доводят до совершенства. Так, в прошлом году первое превью для разработчиков появилось 19 февраля, а стабильная сборка Android 11 вышла 8 сентября. Это демонстрирует тот долгий путь, который проходит новая версия зеленого робота от бета-версии до финальной сборки.

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В этом году нам представят Android 12 и первое превью выйдет со дня на день. В пользу этого говорит приложение Android Beta Feedback, созданное для обратной связи между Google и участниками программы раннего доступа, где последние сообщают об ошибках и недочетах в ПО. Апдейт утилиты указывает на то, что уже в начале следующей недели выйдет Android 12 Developer Preview.

Как долго продлится первый этап тестирования и сколько всего бета-версий выпустит Google до выхода стабильной версии зеленого робота, неизвестно. Скорее всего, испытание сборки для разработчиков продлится до мая, когда компания устроит официальный релиз Android 12 на конференции Google I/O. Затем запустят режим открытого бета-тестирования прошивки, который завершится где-то в сентябре, когда и могут выпустить финальный апдейт «двенадцатки».

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Среди тех нововведений, которые предложит Android 12, упоминается продвинутая функция резервного копирования и механизм, переводящий приложения в спящий режим, чтобы высвободить необходимое пространство для хранения. Появится поддержка пролистываемых скриншотов, усовершенствуют режим многозадачности, и система будет распознавать постукивание по задней крышке.

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Источник: phonearena