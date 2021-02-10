Android 14 позволит запрещать полноэкранную рекламу в приложениях

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Разрешение можно будет отозвать у уже установленных программ после обновления до Android 14

Android 14 даст пользователям возможность отменить разрешение для приложения на отображение полноэкранных сообщений. Некоторые программы например часы и телефонные приложения, используют разрешение USE_FULL_SCREEN_INTENT в полезных целях, но другие пользуются им для навязчивой полноэкранной рекламы.



В Android 14 пользователи смогут отказать в разрешении USE_FULL_SCREEN_INTENT во время установки, чтобы запретить его рекламное использование, а также отозвать его у уже установленных программ. Существуют и другие способы демонстрации рекламы во весь экран, но, по крайней мере, ее станет меньше.



Как только вы получите обновление со стабильной версией Android 14, имеет смысл вручную проверить установленные приложения на его использование. Судя по скриншотам, меню Manage full-screen intents доступно со страницы настроек Android и содержит перечень установленных пользователем приложений. Нажав на программу, нужно выключить переключатель.



Также известно, что позже в этом году Google перестанет предоставлять это разрешение программам, которые пользователь устанавливает впервые, кроме будильников и звонилок.

Источник: Phone Arena