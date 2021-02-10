Google Pixel 5a 5G не будет мощнее предшественника

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Google Pixel 5a 5G получит уже хорошо известный по многим смартфонам процеcсор Snapdragon 765G

Если все сложится как предсказывают инсайдеры, то 11 июня состоится премьера Google Pixel 5a. Уже известно, что в плане дизайна смартфон будет повторять черты Pixel 4a 5G. А теперь пришла информация, что и по части начинки больших отличий ждать не стоит.

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Издание 9to5google заявило о том, что Pixel 5a 5G получит чип Snapdragon 765G, который хорошо знаком по Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Необходимую информацию удалось выудить в Android 12 Developer Preview 3. В частности, там упоминается смартфон с кодовым именем Barbet с чипом «sm7250». Напомним, что ранее это кодовое название приписывали именно Pixel 5a 5G.

По более ранней информации известно, что новинка получит OLED-дисплей диагональю 6,2 дюйма разрешением FullHD+ и двойную тыльную камеру. Pixel 5a 5G точно будет доступен в США, Японии и Индии, а вот появление на других рынках под большим вопросом.

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Напомним, что Snapdragon 765G стал одним из массовых чипов 2020 года, которому отдали предпочтение практически все крупные вендоры. А все благодаря тому, что его цена была значительно ниже флагманского Snapdragon 865 и при этом он предлагает поддержку 5G. Такое соотношение цена/качество стало выгодным как для потребителей, так и производителей.

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Источник: 9to5google