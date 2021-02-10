Google создает собственный чип. Pixel 6 будет первым с ним на борту

510

Google готовится встряхнуть рынок смартфонов и представит фирменный чип

В обозримом будущем Google может отказаться от процессоров стороннего производства, и создает свой собственный чип под кодовым названием Whitechapel. Об этом сообщает издание 9to5Google, ссылаясь на внутренние документы Google, доступ к которым ему удалось заполучить. По мнению ресурса, первым смартфоном, который получит фирменный процессор станет Pixel 6.

Читать также: Apple пойдет по стопам Google в части выхода обновлений безопасности﻿

В документах среди прочего упоминается, что новый чип станет частью какой-то глобальной платформы с названием Slider. Индекс нового процессора GS101, который расшифровывается как Google Silicon или однокристальная система Google. Интересно, что по информации источника, новый чип то ли построен на базе чипа Exynos от Samsung, то ли имеет какие сходные черты.

Напомним, что еще в прошлом году в сети активно ходили слухи, что Samsung помогает Google создавать собственный чип. Поэтому есть шанс, что SoC от Google станет лишь модифицированной версией какого-то процессора Exynos и не исключено, что именно южнокорейский гигант будет производить будущую платформа для нужд Google.

Читать также: Google Pixel 5a будет захватывать один из крупнейших рынков смартфонов﻿

Если в итоге все сказанное осуществится и Google выпустит свой чип, то компания получит полный контроль на своими Pixel. Тонкая настройка и отличная оптимизация «железа» с программной платформой позволит создавать действительно эталонные Android-устройства. Сред и прочего Google также сможет увеличить сроки поддержки аппаратов и скорость распространения апдейтов.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: 9to5google