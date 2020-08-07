Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран

830

Google направляет на Android TV, возможно, больше внимания, чем на любой другой свой продукт. Как еще объяснить, что модифицированная версия Зеленого робота обрастает новыми фичами почти каждую неделю?

Читать также: Google расширяют функциональность YouTube для Android TV, упрощают использование YouTube Music﻿



Например, для того, чтобы помочь вам найти новый сериал или фильм, Google решил ввести одно изменение – теперь на главном экране вы будете видеть то, что компания назвала «кинематографичное слайд-шоу». Над верхней строкой приложений в интерфейсе Android TV появятся циклично повторяющиеся видео-отрезки из различных шоу.





По задумке Google, это нововведение должно облегчить поиск контента, который вам может понравиться. В этом сегменте будет показываться специально отобранный командой Google контент, а также спонсированные проекты.

Google заявил, что каждый фрагмент будет четко обозначен, чтобы пользователи понимали, где бесплатные рекомендации, а где - реклама. Если вы сделаете паузу на одном из пунктов, начнется предварительный просмотр, как это происходит в приложении Netflix для Android TV. Google считает, что рекомендация популярного контента и приложений будет полезна для большинства людей, но, скорее всего, многие не будут рады видеть гигантскую рекламу в верхней части своего экрана.





Читать также: Android TV ждет ребрендинг﻿



Другим обновлением, пришедшим недавно на Android TV, является переработанный список всех подписок, который облегчает оформление платных подписок, как, например, услуги телевещания. Новое дополнение позволяет авторизовать оплату и автоматически настроить подписку, связав ваш аккаунт Google с Android TV с помощью всего нескольких щелчков мыши.

Напомним, что пока все это действует на территории США.





Источник: Droid Life