Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран

Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран

07.08.2020 830 0

Google направляет на Android TV, возможно, больше внимания, чем на любой другой свой продукт. Как еще объяснить, что модифицированная версия Зеленого робота обрастает новыми фичами почти каждую неделю?

 

Читать также: Google расширяют функциональность YouTube для Android TV, упрощают использование YouTube Music﻿

 

Например, для того, чтобы помочь вам найти новый сериал или фильм, Google решил ввести одно изменение – теперь на главном экране вы будете видеть то, что компания назвала «кинематографичное слайд-шоу». Над верхней строкой приложений в интерфейсе Android TV появятся циклично повторяющиеся видео-отрезки из различных шоу.

 

Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран – фото 1

 

По задумке Google, это нововведение должно облегчить поиск контента, который вам может понравиться. В этом сегменте будет показываться специально отобранный командой Google контент, а также спонсированные проекты.  

 

Google заявил, что каждый фрагмент будет четко обозначен, чтобы пользователи понимали, где бесплатные рекомендации, а где - реклама. Если вы сделаете паузу на одном из пунктов, начнется предварительный просмотр, как это происходит в приложении Netflix для Android TV. Google считает, что рекомендация популярного контента и приложений будет полезна для большинства людей, но, скорее всего, многие не будут рады видеть гигантскую рекламу в верхней части своего экрана.

 

Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран – фото 2

 

Читать также: Android TV ждет ребрендинг﻿

 

Другим обновлением, пришедшим недавно на Android TV, является переработанный список всех подписок, который облегчает оформление платных подписок, как, например, услуги телевещания. Новое дополнение позволяет авторизовать оплату и автоматически настроить подписку, связав ваш аккаунт Google с Android TV с помощью всего нескольких щелчков мыши.

 

Напомним, что пока все это действует на территории США.

 

Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран – фото 3

 

Источник: Droid Life

Android TV Google
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран