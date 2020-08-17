Анонс Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro уже скоро

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У компании все готово, чтобы показать Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro на следующей неделе

В мае прошлого года Asus представила свой необычный флагман Zenfone 6. Компания предложила необычное решение с поворотной камерой, а также выставила адекватную цену на смартфон. На фоне достаточно прохладного приема пользователями Asus Zenfone 6, где было немало нареканий на камеру, производитель продолжит нести в массы идею с поворотным модулем.

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По крайней мере, инсайдеры ориентируют нас на то, что Zenfone 7 унаследует эту же фишку. И в этом году будет не только базовый вариант флагмана, но и Pro-версия. Уже и дата премьеры известна. По данным поставщика утечек @yabhishekhd, анонс Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro пройдет 26 августа. У источника приличный послужной список достоверных сливов, поэтому не доверять ему веских оснований нет.

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О самих новинках известно крайне мало. По слухам, младшая модель должна базироваться на чипе Snapdragon 865, получить до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 30 Вт, а также дисплей диагональю 6,7 дюйма. Для Zenfone 7 Pro приготовили Snapdragon 865+, до 16 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью до 512 Гб. Оба смартфона получат поворотную камеру, но в отличие от Zenfone 6 датчиков здесь будет минимум три, а не два.

Источник: twitter