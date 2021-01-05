Анонс бюджетки Samsung Galaxy M02s

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Представлен Samsung Galaxy M02s на базе Snapdragon 450 с аккумулятором 5000 мАч за $137

Вчера пришла информация, что на 7 января в Индии назначена премьера Samsung Galaxy M02s. Ожидалось, что на Рождество и припадет день премьеры смартфона. Но неожиданно сегодня Samsung представила эту модель в Непале, раскрыв все ее характеристики и цену.

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Samsung Galaxy M02s оснастили LCD Infinity-V дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, 4 Гб оперативной памяти и постоянной вместимостью 64 Гб, а также восьмиядерным чипсентом Snapdragon 450. Разрешение селфи-камеры составило 5-мегапикселей со светосилой f/2.2 и основная камера обладает тремя датчиками 13 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Работает Galaxy M02s под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI, обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью15 Вт, портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, слотом для двух симок, есть поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS и 4G LTE.

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В Непале смартфон предлагают по цене $137. Столько же по слухам должны запросить за Galaxy M02s в Индии, где он дебютирует 7 января.

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Источник: sammobile