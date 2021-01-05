В таком дизайне будет Samsung Galaxy A72

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Выложили макет Samsung Galaxy A72

Начался новый сезон на рынке смартфонов и парад премьер только начинается. На январь у Samsung запланирован анонс бюджетного Galaxy M02s и флагманской серии Galaxy S21. Позже компания примется обновлять средний сегмент и среди новинок должен быть Galaxy A72, который выйдет в версии с поддержкой 5G и без таковой.

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А сегодня мы можем увидеть то, как будет выглядеть Galaxy A72. В сеть выложили макет смартфона, который используется для производства чехлов. Алюминиевая болванка указывает на наличие достаточно массивного блока основной камеры с пятью отверстиями, одно из которых предназначено для светодиодной вспышки. Нижняя грань указывает на наличие порта USB Type-C и 3,5 мм разъема для наушников, а также решетки для динамиков. На правой грани привычно расположились кнопка питания и качелька регулировки громкости.

По тем сведениям, что ранее появлялись в сети, Samsung Galaxy A72 получит в основной камере набор датчиков 64 Мп + 12 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины) + 5 Мп (макромодуль). Базироваться новинка должна на Snapdragon 720, предложит 6/8 Гб оперативной памяти и дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+. Не исключено, что представят Galaxy A72 уже в январе нынешнего года.

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Источник: gizchina