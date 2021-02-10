Анонс Exynos W920: «сердце» Samsung Galaxy Watch 4

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Графическая производительность увеличилась в 10 (!) раз

Завтра день Samsung, которая проведет мероприятие Unpacked, посвященное анонсу различных новинок. Среди дебютантов окажутся и смарт-часы Galaxy Watch 4. В преддверии анонса компания представила чип Exynos W920, который станет «сердцем» новых умных часов.

Exynos W920 приходит на смену Exynos 9110, которому уже исполнилось почти три года. Новейшая платформа выполнена по нормам 5-нанометрового техпроцесса и получила два вычислительных ядра Cortex-A55. Дополнен чипсет графической системой Mali-G68. Samsung декларирует, что производительность процессора увеличилась на 20%, а графическая мощь — в 10 раз.

Сам чипсет Exynos W920 компактный и достаточно тонкий. Создан он по принципу «система в пакете», когда интегральная система управления питанием, оперативная память LPDDR4 и встроенная память eMMC встроены одним «пакетом». Процессор оснащен модемом 4G LTE Cat.4, а также глобальной навигационной спутниковой системой (GNSS) L1 для отслеживания скорости, расстояния и высоты во время активного отдыха, чтобы обеспечить бесперебойное подключение на ходу.

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Exynos W920 получил поддержку функции Always on Display, программную платформу Wear OS и Bluetooth 5.0. Больше подробностей о чипе и первых носимых устройствах с ним на борту компания раскроет во время завтрашней презентации.

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Источник: samsung