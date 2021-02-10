Анонс Honor Play 5T Pro: нечто странное в исполнении Honor

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Honor Play 5T Pro предлагает дисплей без повышенной герцовки, старый чипсет, не актуальную прошивку и по сути одиночную тыльную камеру

12 августа Honor может устроить грандиозную презентацию, где помимо имиджевой серии флагманов Magic 3 представит еще Honor X20 5G и планшет Honor Tab V7 Pro. А пока на потребу массовому потребителю компания выпустила Honor Play 5T Pro. Оценили его в $232, а в числе его главных фишек производитель называет дисплей FullHD+, 64 Мп камеру, быструю зарядку на 22,5 Вт и игровой чип.

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Диагональ экрана составила 6,6 дюйма, и он занял 94,2% лицевой панели. О повышенной герцовке речь не идет, все по классике — 60 Гц. Honor Play 5T Pro получил чип Helio G80, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а емкость аккумулятора составила 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. Полчаса достаточно, чтобы батарейка «дозаправилась» на 53%.

Обладает Honor Play 5T Pro селфи-камерой на 16-мегапикселей и парочкой датчиков на тыльной стороне, где главный на 64-мегапикселей и в помощь ему дана «заглушка» на 2 Мп. Имеется сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, двух симок и 4G. Работает смартфон под управлением Android 10 с надстройкой Magic UI 4.0. И вот за все это «великолепие» компания запросила неадекватно высокий прайс.

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Источник: sparrowsnews