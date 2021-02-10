Honor X20: дизайн, характеристики и дата выхода

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Honor X20 получит дизайн от Huawei Nova 8i и актуальный чип от MediaTek

Август станет месяцем премьеры Honor X20 и теперь стало известно, что представят его 12 августа. Об этом сегодня официально объявила компания, выпустив тизер с приглашением на презентацию. Помимо даты ивента Honor также показала, как будет выглядеть новинка, и назвала ряд ее ключевых характеристик.

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Изображения Honor X20 показывают нам то, что связь с Huawei еще сильна и прослеживается в дизайне смартфона. Нам показали аппарат, который внешне схож с Huawei Nova 8i. Разве что датчиков изображения меньше и на месте одного из них вписали светодиодную вспышку.

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Это будет смартфон, обладающий тонкорамочным дисплеем с небольшим «подбородком». В экран встроено овальное отверстие под фронталку и она обладает двумя датчиками изображения, о чем прямо указано на промо-плакате. Блок основной камеры выполнен в дизайне модуля Huawei Mate 30 и включает в себя три сенсора, характеристики которых неизвестны.

На промо-плакате Honor X20 указано, что он получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, тройную тыльную камеру и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. В числе особенностей новинки упомянут чип, созданный по 6-нанометровой технологии. По слухам, это будет процессор Dimensity 900, который обладает восемью вычислительными ядрами и графическим чипом Mali-G68 MC4. Больше о Honor X20 мы узнаем уже на следующей неделе.

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Источник: cnmo