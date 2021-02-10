Анонс iPad Air 5: теперь с 5G и чипом М1

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Это планшетный «комбайн» для всего

Вчера Apple провела весеннее мероприятие, на котором представила iPhone SE 2022. А еще компания показала iPad Air 5, ставший самым мощным планшетом за всю историю серии. Его главная фишка чип M1, который позволяет декларировать двукратный прирост графической производительности и увеличение скорости работы чипа на 60%.

Сама Apple уверена, что iPad Air 5 вышел крутым и заявляет, что ее новый планшет сравним с ноутбуками на Windows из той же ценовой категории. Габариты корпуса составили 247,6х178,5х6,1 мм при весе 461 грамм для версии с Wi-Fi 6 и 462 грамма для модификации с поддержкой 5G.

В арсенале планшета IPS Liquid Retina экран диагональю 10,9 дюйма разрешением 2360х1640 пикселей с плотностью 264ppi и пиковой яркостью 500 нит, 8-ядерный чип М1, порт USB Type-C, 8 Гб оперативной памяти и 64/256 Гб постоянной. На передней панели установили 12 Мп датчик изображения с поддержкой центральной сцены и коррекции искажений объектива. Основная камера также на 12 Мп, есть поддержка 5-кратного цифрового зума, автофокусировки Focus Pixels и панорамной фотосъемки.

Цена на iPad Air 5 стартует с отметки $599 и на выбор две версии: с поддержкой 5G и только с Wi-Fi. Предзаказ на планшет стартует уже в пятницу, а его продажи начнутся 18 марта.

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Источник: sparronews