Анонс линейки Redmi Smart TV A Series 2024: 65 дюймов всего за $280!

68

С нетерпением ждем в нашей стране

Бренд Redmi добавил в свой каталог новые бюджетные телевизоры Redmi Smart TV A Series 2024. Покупателям доступны три модели: 32, 43 и 65 дюймов. Они отличаются характеристиками, но работают на фирменной MIUI TV.

Redmi Smart TV A32 – компактное 32-дюймовое решение. Экран с разрешением 1366×768 пикселей. Внутри стоит 4-ядерный процессор. Для беспроводного выхода в интернет предусмотрено Wi-Fi 2,4 ГГц. USB, HDMI и стереодинамики мощностью 8 Вт прилагаются.

Redmi Smart TV A43 – 43-дюймовая панель с разрешением 1920х1080 пикселей. Дисплей отображает 1,07 млрд. цветов. В наличии двухдиапазонный Wi-Fi, сетевой порт, HDMI, USB и S/PDIF.

Redmi Smart TV A65 – флагман новой линейки. Экран на 65 дюймов поддерживает разрешение 3840×2160 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Мощный 4-ядерный чип с графикой Mali G31 MP2 обеспечивает плавность работы системы. Есть два динамика по 10 Вт каждый.

Стоимость Redmi Smart TV A Series 2024: Redmi Smart TV A32 – 579 юаней ($80) Redmi Smart TV A43 – 818 юаней ($114) Redmi Smart TV A65 – 1999 юаней ($280) Цены на новые телевизоры просто впечатляют. Конечно вы не получите того качества картинки, как в дорогих телевизорах от брендов А, но для повседневного просмотра сериалов и кино этого телевизора подавляющему большинству будет достаточно.

Да и как второй телевизор в комнату детей или на кухню тоже вариант неплохой, особенно по такой смешной цене. Когда новинки появятся вне Китая, к сожалению пока неизвестно.

Читать также: Анонс Huawei MatePad 2023: действительно крутой бюджетный планшет, который мог бы стать хитом продаж

Источник: gizmochina





