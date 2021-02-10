Анонс Moto G60S: дорогие 120 Гц и 50 Вт

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Moto G60S предложил плавный дисплей, емкую батарейку, пять камер и быструю зарядку

Motorola все еще жива и пытается выпускать смартфоны. Так, в апреле в ее модельном ряду появился Moto G60, который первым в G-серии предложил 108 Мп камеру, а также отличается емким аккумулятором и дисплеем с повышенной герцовкой. И вот теперь компания выпустила чуть доработанную версию этой модели — Moto G60S.

Новинка удостоилась дисплея диагональю 6,8 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Аппаратная основа Moto G60S — восьмиядерный чип Helio G95. Предложили 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и фронтальную 32-мегапиксельную камеру.

Основная камера получила на один датчик больше, чем Moto G60, но лишилась при этом модуля на 108 Мп. В качестве главного выступает сенсор на 64 Мп, дополнили который шириком на 8 Мп, макрообъективом на 5 Мп и 2 Мп датчиком глубины.

В чем Moto G60S лучше собрата, так это по части мощности быстрой зарядки — 50 Вт против 20 Вт у Moto G60. Двенадцать минут «дозаправки» дадут 12 часов работы смартфона. Но при этом компания по пошла по пути сокращения емкости батарейки до 5000 мАч тогда как у Moto G60 предложили аккумулятор на 6000 мАч. Поставляется новинка с предустановленной операционной системой Android 11 «из коробки». На выбор предложат версии в синем и серебристом цветах.

В целом Moto G60S — это компромисс. И пользователям предстоит серьезно подумать, стоит ли смартфон в таком исполнении $478, которые просят за него.

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Источник: androidauthority