OnePlus хочет научиться создавать камерофоны

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OnePlus обещает изрядно вложиться в совершенствование камер смартфонов и стать лучшей в этой области

Сегодня ни одна презентация заметного смартфона не обходится без «облизывания» камеры. И почти каждый производитель считает делом чести заявить об очередном успехе на ниве создания мобильной камеры: Huawei научила смартфоны делать качественные фоточки ночью и зумить как бинокль, Xiaomi и Samsung наращивают количество мегапикселей, Apple вставляет лидар и Google уверена, что алгоритмы решают все.

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И где-то там в сторонке курит OnePlus, ее смартфоны никогда не были эталонными в деле фотовозможностей. Но все должно измениться. Глава компании заявляет, что теперь они вплотную займутся доведением до совершенства мобильных камер своих устройств и инвестиции польются рекой, только бы сделать флагманы OnePlus камерофонами. И китайская компания хочет ни много ни мало стать номером один по части «качества изображения».

Подобные обещания мы слышим не раз, производители любят бравировать тем, что они «навалятся всем миром» и сделают смартфон с лучшей камерой на рынке. Тут OnePlus не одинока, но в любом случае похвально ее желание уделить много внимания камерам мобильных устройств. По слухам, на помощь позвали компанию Leica, чью оптику могут начать устанавливать в смартфонах OnePlus. Остается только надеяться, что прок от всего этого будет и это не лишь маркетинговая уловка бравировать громким именем.

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Источник: androidauthority