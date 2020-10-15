Анонс Oppo Reno 4F: шесть камер и AMOLED-дисплей

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Представлен среднебюджетный Oppo Reno 4F

Линейка Oppo Reno 4 пополнилась еще одной моделью. Новинкой стал смартфон Oppo Reno 4F, который представляет собой чуть доработанную версию Oppo F17 Pro. Гаджет выделяется наличием шести камер, процессора от MediaTek и дисплея AMOLED.

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Работает Oppo Reno 4F под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2. Питает его аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч и есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В наличии порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi и GPS.

Почти 91% лицевой панели отведено под дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. Базируется Oppo Reno 4F на базе восьмиядерного чипа Helio P95 в связке с 8 Гб оперативной памяти. Емкость внутреннего хранилища составила 128 Гб.

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На передней панели установили два датчика изображения на 16 Мп и 2 Мп. Основная камера предлагает систему из четырех модулей: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Оценили Oppo Reno 4F в $292.

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Источник: mysmartprice