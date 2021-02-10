Анонс Redmi Note 10 5G: доступ к сетям 5G по низкой цене

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Xiaomi приготовила лайт-версию Redmi Note 10, но с поддержкой сетей пятого поколения

Линейка Redmi Note, которая отвечает у Xiaomi за средний ценовой сегмент, вчера пополнилась несколькими новинками Redmi Note 10, ориентированными на разные рынки. Для глобального рынка компания выпустила сразу четыре модели, среди которых нашлось место и для 5G-смартфона. На фоне прочей братии Redmi Note 10 5G выглядит скромно, и ориентирован на тех, кто хочет опробовать все преимущества сетей пятого поколения без существенных трат.

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Сообщается, что Redmi Note 10 5G обладает 90-герцовым дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек с круглым отверстием под фронталку. Остается только строить догадки, IPS или AMOLED матрица тут установлена. Одни источники сообщаются, что панель здесь OLED, а другие говорят о жидкокристаллическом экране. На данный момент на сайте компании отсутствует информация об этой модели, как только появится, уточним этот момент.

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Redmi Note 10 5G построен на базе чипа Dimensity 720, обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч, 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 64/128 Гб и селфи-камерой на 8-мегапикселей. На тыльной стороне установили систему из трех датчиков на 48 Мп + 8 Мп (макродатчик) + 2 Мп (для анализа глубины). Имеется сканер отпечатков пальцев на боковой грани и быстрая зарядка на 18 Вт. Redmi Note 10 5G появится в продаже апреле по цене $199 за версию с 64 Гб флеш-памяти и за вариант с 128 Гб запросили $229.

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Источник: gizmochina