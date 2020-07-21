Анонс Samsung Galaxy A01 Core: простой и компактный смартфон по «народной» цене

538

Ассортимент бюджетных смартфонов Samsung выглядит тоскливо и энтузиазма покупать что-то вызывает все меньше. Не модным и не трендовым как по начинке, так и по внешности вышел Samsung Galaxy A01 Core. Зато он экстремально дешевый и на рынках развивающихся стран его продажи могут пойти. И в первую очередь благодаря громкому имени производителя. Дешевле этого «металлолома» на рынке не так уж и много моделей.

Что по характеристикам

Главное, что нужно знать о Samsung Galaxy A01 Core — это простой мобильник с урезанной версией операционной системы Android 10 Go Edition. Аппарат доступен в черном, синем и красном цветах, а его габариты составили 141,7х67,5х8,6 мм при весе 150 грамм.

Внутри этой пластиковой посредственности скрывается 4-ядерный чип МТ6739 с частотой 1,5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, 16 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Основная камера одиночная с датчиком на 8 Мп со светосилой f/2.2 и для селфи предложена фронталка на 5 Мп с апертурой f/2.4. Имеется слот для карт microSD до 512 Гб, поддержка Bluetooth 5.0, 4G LTE, GPS и Wi-Fi. Диагональ дисплея составила 5,3 дюйма при разрешении 1480х720 пикселей.

Что по цене

Зато ценник может заставить многих преисполниться желанием прикупить Samsung Galaxy A01 Core — $75. И не спешите осуждать тех людей, которые решат приобрести дешевый гаджет. Многим приходится непросто пробивать свой путь в жизни и почти у каждого бывают периоды, когда вынужден перебиваться с хлеба на воду, одеваться в секонд-хенде и покупать бюджетные смартфоны.

Источник: pcworld

Теперь и на видео: внешность Samsung Galaxy Note 20 вновь показали со всех сторон﻿

Цены на Samsung Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G: для гиков с деньгами﻿

Подробности о камере Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite)﻿