Подробности о камере Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite)

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В прошлом году Samsung опробовала новую стратегию, выпустив облегченную версию флагмана Galaxy S10. Похоже, что она прижилась и в этом году получит свое развитие с выходом Galaxy S20 Fan Edition или Galaxy S20 Lite. Ходили слухи, что смартфон будет выделяться 50 Мп датчиком ISOCELL Bright GN1 в основной камере, но сегодня эту информацию опроверг ресурс Sammobile.

Камера

Источник со ссылкой на информаторов в Южной Корее сообщает, что новинка получит тройную тыльную камеру: 12 Мп + 12 Мп (сверхширокоугольный сенсор) + 8 Мп (телеобъектив, оптический зум 3х). Селфи-камера будет разрешением 32-мегапикселя.

Железо

Galaxy S20 Fan Edition приписывают чип Snapdragon 865, 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, дисплей диагональю 6,5-6,7 дюйма и технологию быстрой зарядки. В качестве программной платформы обещают Android 10 с новой версией фирменной оболочки One UI 2.5.

Цена и время выхода

Ожидается, что премьера смартфона состоится в октябре и до конца года компания планирует продать 5 млн устройств. Ориентировочный ценник — $750. Для сравнения за Samsung Galaxy S10 Lite на старт продаж запросили около $685.

Источник: sammobile