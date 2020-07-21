Цены на Samsung Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G: для гиков с деньгами

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Samsung Galaxy Fold — смартфон со сложной судьбой и вы не увидите его в руках у большого количества людей. Причин для этого две: не надежность конструкции и высокая стоимость. Человек рациональный точно не стал приобретать этот экспериментальный аппарат, ведь за эти же деньги можно прикупить сразу несколько Android-флагманов. Скорее всего, по части популярности Galaxy Z Fold 2 повторит судьбу предшественника.

Цена Galaxy Z Fold 2

Не станем заочно еще до выхода новинки говорить о сомнениях в части надежности и практичности этого аппарата. Сконцентрируемся исключительно на его цене. Как сообщают сетевые источники, путей удешевления Galaxy Z Fold 2, компании найти не удалось. Как и Galaxy Fold, его преемник будет стоить почти $2000. Точный прайс в Южной Корее может составить $1990.

Но при этом пользователь получит улучшенный по многим параметрам аппарат. Обещают гибкую 7,7-дюймовую матрицу с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865/865+, тройную основную камеру 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп, поддержку стилуса и ультратонкое стекло, которое будет защищать главный экран смартфона.

Прайс на «раскладушку» с 5G

На уровне предшественника обещают ценник и на Samsung Galaxy Z Flip 5G. Речь идет о $1370, но при этом пользователь получит аппарат с обновленной аппаратной платформой и поддержкой сетей пятого поколения.

Источники: etnews, gsmarena

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