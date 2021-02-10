Анонс Samsung Galaxy A03s: бюджетка с емкой батарейкой

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Samsung Galaxy A03s вышел очень простым смартфоном

Samsung продолжает систематично обновлять собственный модельный ряд устройств. Вчера она представила среднего класса Galaxy A52s, а сегодня анонсировала бюджетный Galaxy A03s. Это очень простой аппарат, ориентированный на тех, кто обладает ограниченным бюджетом на покупку мобильного устройства и непременно хочет, чтобы это была модель от именитого бренда.

Samsung Galaxy A03s построен на базе восьмиядерного чипа Helio P35 с графикой IMG PowerVR GE8320, обладает 6,5-дюймовым Infinity-V дисплеем разрешением HD+ (1560х720 пикселей) с каплевидной выемкой, куда вписали фронтальную камеру на 5-мегапикселей.

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В активе смартфона сканер отпечатков пальцев на боковой грани, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и тройная тыльная камера с датчиками 13 Мп + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Galaxy A03s обладает 3,5 мм разъемом для наушников, портом USB Type-C, 3/4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32/64 Гб. Поставляться аппарат будет с предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой One UI 3.1.

На выбор предложили версии с 3/32 Гб и 4/64 Гб памяти по цене $155 и $168 соответственно.

Источник: 91mobiles