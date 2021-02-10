Samsung Galaxy A53 обойдется без больших сюрпризов по камере

257

Появились первые детали о Samsung Galaxy A53

Вчера Samsung отметилась анонсом Galaxy A52s, который только поступит в продажу, а компания уже готовит преемника Galaxy A52. Сегодня в сети появились первые подробности о Galaxy A53, дебют которого стоит ждать в следующем году. Судя по ним, серьезного апгрейда камеры ждать не стоит.

По данным издания GalaxyClub, разрешение ключевого датчика в основной камере останется прежним — 64-мегапикселя. На данный момент компания не спешит переводить свои среднебюджетные модели на 108-мегапиксельные сенсоры. Скорее всего, улучшения будут сосредоточены на новых алгоритмах, позволяющих улучшить качество снимков.

Читать также: Samsung пересмотрит свое отношение к показу рекламы в прошивках смартфонов и приложениях ﻿

Это все подробности, которые сообщили о Galaxy A53. Можно строить догадки, что в новинке предложат AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления не менее 120 Гц, чипсет из 700 серии Qualcomm, стереодинамики и защиту от воды. В смартфоне будет минимум 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а в качестве операционной системы могут предложить Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: galaxyclub