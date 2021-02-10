Представлен Samsung Galaxy A52s на Snapdragon 778G

263

Интересный среднего класса аппарат, но дорогой

Об этом смартфоне говорили давно и охотно. Он было известно практически все еще до анонса, поэтому сегодняшний релиз носил скорее формальный характер. Но это не умоляет того факта, что новинка получилась интересной. Мы говорим о Samsung Galaxy A52s.

Читать также: Samsung пересмотрит свое отношение к показу рекламы в прошивках смартфонов и приложениях ﻿

Смартфон получил систему на чипе Snapdragon 778G, который обладает 8 ядрами Kryo 670 с пиковой частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 642L, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб. На лицевой панели расположился Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и частоту обновления довели до 120 Гц.

Samsung Galaxy A52s обладает экранным дактилоскопическим датчиком, фронтальной 32-мегапиксельной камерой, аккумуляторной емкостью 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Основной квадрокамерой с датчиками 64 Мп + 12 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины) + 5 Мп (макросъемка). Имеются защита IP67, стереодинамики и операционная система Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

Читать также: Samsung Galaxy Z Fold 3 получил уникальный экран с новейшей технологией ﻿

На данный момент объявлены только цена для рынка Великобритании. Версия с 6/128 Гб оценена $563 и продажи начнутся с 3 сентября.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

Источник: samsung