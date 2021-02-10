Анонс Samsung Galaxy M22: скромная «железная» составляющая, но приличная автономность

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Samsung Galaxy M22 предложил чип Helio G80, AMOLED-дисплей разрешением HD+ и батарейку на 5000 мАч

Компания Samsung анонсировала смартфон с налетом эффекта дежавю. Она выпустила Galaxy M22, который лишь немного отличается от Galaxy A22 4G в части скорости зарядки и автономности. Еще бюджетнику не по статусу иметь систему оптической стабилизации изображения, поэтому ее тут в отличие от Galaxy A22.

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Samsung Galaxy M22 оснастили Super AMOLED-дисплеем разрешением HD+ (1600х720 пикселей) диагональю 6,4 дюйма, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой и восьмиядерным процессором Helio G80.

Для селфи предложили модуль на 13-мегапикселей, а на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков 48 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп. Оперативной памяти в Galaxy M22 предложили 4 Гб и постоянной 128 Гб. К преимуществам устройства можно отнести отдельный слот для карты microSD.

Смартфон обладает портом USB Type-C, модулем NFC, поддержкой Bluetooth 5.0, Wi-Fi и 4G LTE. На боковой грани установили сканер отпечатков пальцев. Обещано, что смартфон проработает до 30 часов в режиме воспроизведения видео, до 106 часов — воспроизведения музыки и до 36 часов работы в режиме разговора.

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На данный момент компания ограничилась лишь публикацией характеристик Galaxy M22. Время старта продаж и стоимость смартфона она озвучивать не стала.

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Источник: Samsung