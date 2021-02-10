200 Мп безумие для конкурентов, но не для Samsung Galaxy S22

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В серии Samsung Galaxy S22 не будет 200 Мп датчика

Не секрет, что в следующем году состоится премьера нового флагманского семейства, которое вновь будет насчитывать три модели: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. В сети встречались предсказания, что в рамках этой серии обязательно будет модель, которая получит датчик разрешением 200 Мп. Уверенности в том, что так может случиться добавлял тот факт, что не так давно подобный сенсор появился в портфолио Samsung.

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Но последняя информация от корейского издания TheElec ориентируют на то, что в своих флагманах компания не станет впечатлять количеством мегапикселей. Так, по данным источника, Galaxy S22 Ultra в качестве главного на тыльной стороне получит датчик на 108 Мп. Всего камер будет три, включая ширик на 12 Мп, который, как и ключевой модуль, удостоятся системы оптической стабилизации изображения. Фронталка тут должна быть на 40 Мп.

Что касается Galaxy S22 и Galaxy S22+, то селфи-камеры у них будут на 10 Мп и на тыльной стороне установят систему из трех датчиков с главным на 50 Мп.

По слухам, массовое производство устройств семейства Galaxy S22 стартует в ноябре, а анонс стоит ждать в январе 2022 года. Все новинки удостоятся AMOLED-дисплея с технологией LTPO, чипсетов Snapdragon 898 и Exynos 2200, минимум 6 Гб оперативной памяти и от 128 Гб постоянной. Мощность быстрой зарядки должны увеличить до 45 Вт и емкость батареек не должна быть меньше 4000 мАч.

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Источник: androidauthority