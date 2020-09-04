Анонс смарт-часов Honor Watch ES: стильный спортивный аксессуар

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Представили Honor Watch ES

Всего пару дней назад были представлены часы Huawei Watch Fit и вот сегодня в рамках выставки IFA 2020 состоялся анонс Honor Watch ES. И это по сути один и тот же гаджет, но под разными именами. В Honor Watch ES ставку сделали на AMOLED-дисплей, широкий функционал и автономность.

Смарт-часы получили прямоугольный экран диагональю 1,64 дюйма разрешением 456х180 точек и на выбор предлагается более 200 циферблатов. Работать с гаджетом можно используя кнопку на правой грани или посредством жестов.

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Honor Watch ES получили поддержку 95 спортивных режимов и 12 анимированных программ для тренировок с 44 упражнениями. Смарт-часы оснащены датчиком измерения уровня кислорода в крови и есть возможность измерить частоту сердечных сокращений. Производитель декларирует до 10 дней автономной работы и защиту от воды (5АТМ).

Смарт-часы позволяют узнать уровень стресса и отслеживать менструальные циклы у женщин, контролировать фазы сна, а также можно управлять спуском камеры на смартфоне. Оценили Honor Watch ES в 100 евро и в Европе продажи стартуют 7 сентября.

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