Анонс Xiaomi Mi Band 6: новые режимы тренировок, SpO2 и большой дисплей

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Xiaomi Mi Band 6 стал новым фитнес-браслетом компании, где прокачали режимы тренировок, количество датчиков и увеличили диагональ экрана

Компания Xiaomi сегодня официально представила новое поколение фитнес-браслета — Mi Band 6. Еще до анонса было понятно, что кардинальных преобразований ждать не стоит, лишь небольшой апгрейд предшественника. Но с учетом почти полного набора всевозможных датчиком, «безрамочного» AMOLED-экрана, 30 предустановленных режимов активности, возможности управлять музыкой, этот гаджет по-прежнему претендует на звание популярного носимого устройства?

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Скорее всего, да. А все объяснение — невысокая цена и ценники оставили на уровне прайса предшественников. Еще это образец того, как в одном относительно маленьком, но герметичном корпусе может прекрасно ужиться куча различных датчиков.

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Как и предсказывалось, дисплей браслета стал больше: диагональ теперь составляет 1,56 дюйма против 1,2 дюйма у Mi Band 5. Это должен быть хорошо читаемый на солнце AMOLED-экран с настоящим черным цветом и плотностью пикселей 326ppi. Разрешение и яркость позволяют отображать данные четко и подробно.

Уже по традиции производитель заявляет об усовершенствованиях в работе датчика сердечных сокращений, а все благодаря специальным алгоритмам, который способны отслеживать пульс круглосуточно. Если он повышен, Xiaomi Mi Band 6 оповестит об этом. В условиях не утихающей пандемии коронавируса важное дополнение — появился датчик измерения уровня кислорода в крови. Но сама компания делает важную оговорку, что данные SpO2 нельзя использовать в медицинских целях, только для личного пользования. Стоит помнить, что Xiaomi Mi Band 6 не медицинский прибор, никто не гарантирует корректность показателей.

А еще Xiaomi Mi Band 6 долгожитель и на одном заряде проживет две недели. Вновь предлагается магнитная зарядка, а сами контакты расположены на обратной стороне капсулы рядом с датчиком ЧСС, крепится все на магниты.

Xiaomi Mi Band 6 следит за качеством сна и физической активностью, предлагает 19 спортивных режимов с 30 различными тренировками (шесть из них определяет в автоматическом режиме), помогает узнать уровень стресса, отслеживать менструальный цикл у женщин, позволяет управлять камерой на смартфоне. Версий по-прежнему две: с NFC и без. Скорее всего, до наших широт Xiaomi Mi Smart 6 доберется с модулем NFC.

Не может не радовать и наличие в заявленных технических характеристиках Xiaomi Mi Band 6 надписи «5 АТМ». Это позволяет принимать с фитнес-браслетом душ, плавать и погружать их в воду на глубину до 50 метров.

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Версия Xiaomi Mi Band 6 без NFC оценена в $35, а модификация с модулем NFC — $43. Выбрать можно ремешки в восьми цветах: белый, черный, синий, коричневый, зеленый, бежевый, фиолетовый и красный. Продажи фитнес-трекера стартуют 2 апреля, а сегодня в Китае уже принимают предзаказы на него.

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Источник: mydrivers