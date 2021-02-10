Анонсировали датчик изображения от Samsung для Xiaomi Mi 11 Ultra

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Samsung представила премиальный датчик ISOCELL GN2 на 50 Мп

Samsung продолжает расширять портфолио своих датчиков изображения и сегодня представила новинку сенсор ISOCELL GN2, который найдет свое применение в премиальных смартфонах. В числе главных достоинств модуля стоит отметить улучшенный HDR, шустрый автофокус и пиксели большого размера.

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Оптический размер ISOCELL GN2 составил 1/1,12" и его разрешение равно 50 Мп. Размер каждого пикселя равен 1,4 мкм и тут реализована технология Four-Pixel-Binning, которая группирует четыре соседних пикселя в один большой размером 2,8 мкм, а итоговое изображение составляет 12,5 Мп.

Фишкой сенсора стала технология автоматической фазовой фокусировки Dual Pixel Pro и это первый датчик Samsung с ней. Нам уже знакома технология Dual Pixel, которая предусматривает применение в каждом пикселе 2-х фотодиодов, а сам пиксель делится по вертикале. Усовершенствованная технология выполняет деление по диагонали, чтобы свет можно было улавливать с разных направлений. Все это в итоге повышает эффективность съемки в темное время суток, и увеличивает скорость фокусировки.

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Заявлено также, что ISOCELL GN2 сможет создавать снимки разрешением 100 Мп, можно писать видео в формате FullHD со скоростью 480fps и 4К — 120fps. Среди прочих особенностей указана технология Staggered-HDR для создания качественных фоточек в условиях неоднородного освещения и технология интеллектуального выбора оптимального значения светочувствительности Smart ISO Pro.

Массовое производство датчика ISOCELL GN2 стартовало и по слухам, мы увидим его во флагмане Xiaomi Mi 11 Ultra, чей анонс мы ждем весной нынешнего года.

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Источник: samsung