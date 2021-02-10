Samsung внесла коррективы в сроки распространения патчей безопасности

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Четыре года — столько времени будут получать обновления безопасности устройства Samsung

Условия GMS-лицензии от Google обязывают производителей мобильных устройств обновлять их патчами безопасности в течение 3-х лет с момента выпуска (не конкретного аппарата, а модели и фиксации этого факта в Google). Но далеко не все компании следуют этому правилу, чего не скажешь о Samsung, которая следует ему и даже идет с перевыполнением «плана».

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Южнокорейский гигант изменил политику поддержки своих устройств и объявил о том, что все модели всех серий, выпущенных с 2019 года, будут получать патчи безопасности в течение четырех лет. А это на сегодняшний день более 130 моделей. Акцентируем внимание, что речь идет именно об обновления безопасности, а не о переходах на актуальную версию Android.

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Список гаджетов, которые могут рассчитывать на получение патчей безопасности в течение четырех лет:

серия Galaxy Fold: Galaxy Fold 5G/Z Fold 2/Z Fold 2 5G, Z Flip/Z Flip 5G;

серия Galaxy S: S10/S10+/S10e/S10 5G/S10 Lite, S20/S20 5G/S20+/S20 + 5G/ S20 Ultra/S20 Ultra 5G/S20 FE/S20 FE 5G, S21/S21+/S21 Ultra 5G;

серия Galaxy Note: Note10/Note10 5G/Note10+/Note10+ 5G/Note 10 Lite, Note 20/Note 20 5G/Note 20 Ultra/Note 20 Ultra 5G;

серия Galaxy A: A10/A10e/A10s, A20/A20s, A30/A30s, A40, A50/A50s, A60, A70/A70s, A80, A90 5G, A11, A21/A21s, A31, A41, A51/A51 5G, A71/A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G;

серия Galaxy M: M10s, M20, M30/M30s, M40, M11, M12, M21, M31/M31s, M51;

серия Galaxy XCover: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro;

серия Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A с S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7 +.

Интересно, что в список не вошли модели Galaxy A02, Galaxy M02 и Galaxy M02s. Почему они остались за бортом, неизвестно.

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Источник: sammobile