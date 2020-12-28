Анонсировали MIUI 12.5. Что нового?

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Дебют MIUI 12.5: еще безопаснее, плавнее и симпатичнее

Сегодня в Китае Xiaomi повела презентацию звездой которого стал Xiaomi Mi 11. Но до того, как мир узнал, каким получился титульный флагман компании, компания рассказала о новой версии фирменной оболочки MIUI 12.5. Основной акцент в прошивке сделан на быстродействие, плавность, автономность и звуки. Несмотря на то, что новая оболочка выглядит как «промежуточная» и «незначительная», сама Xiaomi считает ее большим шагом вперед и именно она будет задавать тон в смартфонах компании в 2021 году.

Первое, на что обратили внимание, рассказывая о MIUI 12.5, так это то, что количество штатных приложений уменьшилось. Их вроде бы даже меньше, чем в iOS, Oxygen OS, EMUI и Funtouch OS. Акцентировали внимание на улучшении дизайна, и компания много проводила сравнений с iOS.

Разработчики переписали структуру ядра, что позволило новой прошивке использовать на 20% меньше памяти и на 25% быть энергоэффективнее, а фоновое использование памяти в среднем снизилось на 35%. Улучшена плавность анимации и предложили новые живые обои Snow Mountain Super Wallpaper, фон которых зависит от времени суток. Много внимания уделили новым звукам природы, которые тщательно собирали и настраивали с участием всемирно известных звукорежиссеров.

Обновили заметки, система набора текста получила динамические сетки и предложили 4 новых параметра защиты конфиденциальности. Пользователь сможет запретить доступ приложений к месторасположению, личным данным, к буферу обмена, отменить сохранение паролей и прочей конфиденциальной информации. Еще больше заточенным на защиту приватности стал обновленный браузер MIUI 12.5 и вредоносные загрузки будут блокироваться.

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С сегодняшнего дня компания объявила регистрацию на участие в программе закрытого бета-тестирования прошивки для 21 модели смартфонов. Когда планируется представить стабильную сборку, сообщено не было.

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Источник: gsmarena