Анонсированный Poco M2 оказался копией Redmi 9

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Redmi 9 клонировали. Теперь он известен и как Poco M2

Вчера суббренд Xiaomi выкатил смартфон Poco X3 NFC, который по своим характеристикам выглядит выигрышнее конкурентов из своего ценового сегмента. Некоторые уже спешат делать выводы, что новинкой компания совершила революцию в каталоге своих устройств и не только, предложив приличную мощность по разумной цене. А еще производитель породил внутреннюю конкуренцию с Poco F2 Pro, где последний проигрывает новинке по целому ряду параметров.

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Для тех же, для кого производительность и фишки Poco X3 NFC избыточны, а также он подыскивает что-то подешевле, компания показала Poco M2. Как и Pro-версия базовый вариант также стал копией одной из моделей Redmi с небольшими отступлениями, которые никак не влияют на общее восприятие. На этот раз клонировали Redmi 9, а не Redmi 9C, как предполагалось ранее.

Poco M2 получил дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, восьмиядерный чип Helio G80, 6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и есть технология быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В активе смартфона селфи-камера на 8-мегапикселей и четверная тыльная с датчиками 13 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

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Смартфон укомплектовали выделенным слотом для карт microSD, 3,5 мм разъемом для наушников и руководит его работой Android 10 с оболочкой MIUI 12 для Poco. Цветовых вариаций три: черная, синяя и красная. На корпус смартфона нанесено водоотталкивающее покрытие P2i. Продажи Poco M2 в Индии стартуют 15 сентября и версию с 6/64 Гб оценили в $150, а за модификацию 6/128 Гб предстоит заплатить $170.

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Источник: twitter