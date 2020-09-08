Poco X3 NFC доступен по сладкой цене прямо сейчас эксклюзивно для Andro-News!

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Poco X3 NFC – лучшее предложение на сегодняшний день, и вы можете стать его обладателем по самой низкой цене.

Вчера суббренд Xiaomi, Poco, представил новое устройство в своем портфолио, которое точно заставит трепетать сердце любого техногика – Poco X3 NFC. Поверьте, о нем будут говорить долго, с радостным придыханием, а в ближайшие несколько месяцев он точно станет и хитом продаж, и, скорее всего, запомнится людям не меньше, чем его «предок» в лице Pocophone F1, который в свое время наделал шуму, завоевав такую популярность, которая никакому другому Xiaomi и не снилась.

Почему же такая шумиха, спросите вы? Да все просто: за его ценник лучшего варианта просто не найти. Poco X3 предлагает крутой IPS-экран с охренительно плавной картинкой за счет использования частоты обновления изображения 120 Гц. Не обделен он и мощным процессором за свой ценник – свежее предложение от Qualcomm Snapdragon 732G стал еще быстрее, чем его предшественник, 730G.

В теории, нас ждет и улучшение работы в играх за счет новой технологии охлаждения, которая позволит не беспокоиться о троттлинге. Также порадует супер емкая батарейка на 5160 мАч, к которой производитель, кстати, не забыл добавить быструю зарядку на 33 Вт.

И это мы еще не рассказываем про крутую основную камеру на 64 Мп и рабочий модуль NFC из коробки, позволяющий оплачивать покупки смартфоном без танцев с бубном.

Просто поверьте – из «свежака» ничего лучше вы сейчас не найдете. И чтобы вы не переплачивали за накрутку продавцов со старта продаж, мы приготовили специально для вас крутые промокоды. Внимание! Действие промокодов ограничивается периодом с 8-10 сентября. Удачной покупки!

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