Apple A16 Bionic окажется хуже, чем ожидалось?

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Возврат к 5-нанометровой технологии

Уже стало традицией, что каждое новое поколение iPhone получает и новый топовый чип. Причем комплектуют им все модели серии без исключения. Но нынешний год может стать исключением. Есть информация, что только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max удостоятся Apple A16 Bionic, тогда как в iPhone 14 и iPhone 14 Max предложат прошлогодний А15. Но на этом сюрпризы не закончатся.

Один из сетевых информаторов поделился информацией, которая вызывает удивление и недоверие. Так, по его данным, в основу Apple A16 Bionic будет положен 5-нанометровый техпроцесс TSMC. И это выглядит как шаг назад на фоне 4-нанометрового A15. Получается, что более простые версии iPhone 14 получат чипсет с более продвинутым техпроцессом? Откат назад? К этой информации явно стоит относиться с высокой долей скептицизма, но ничего невозможного нет.

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Ожидается, что Apple A16 Bionic предложит новый графический чип и поддержку оперативной памяти LPDDR5. Почти наверняка процессор прокачают по части скорости выполнения операций с участием искусственного интеллекта. Что из предсказываемого правда, узнаем в сентябре, когда и состоится премьера серии iPhone 14 и нового чипа.

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Источник: phonearena