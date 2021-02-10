Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro получат еще одно важное улучшение

208

Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro можно будет зарядить быстрее, но на покупку зарядки придется потратиться

В этом месяце Google показала Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Именно показала, а не представила, сам анонс в классическом своем виде компания проведет осенью, когда и расскажет все характеристики новинок. Сейчас же известно, что они получат нетривиальный дизайн, чудо-процессор, хорошие камеры и урезанный комплект поставки без зарядного адаптера.

Сегодня инсайдеры сообщили о том, что к числу достоинств Pixel 6 и Pixel 6 Pro можно будет причислить и быструю зарядку, мощность которой должна составить 33 Вт. Для Google это уже достижение и не может не радовать то, что консервативная компания все же пошла на прогресс в деле быстрой зарядки. По слухам, емкость батарейки Pixel 6 составит 4614 мАч, а в «прошке» она увеличится до 5000 мАч.

Читать также: Представлен Google Pixel 5a: скучное обновление, но с водозащитой, емкой батарейкой и с меньшей ценой ﻿

О новинках также известно, что они получат OLED-дисплеи, диагональ экрана Pixel 6 составила 6,4 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и в Pixel 6 Pro установили 6,7-дюймовую матрицу разрешением QuadHD+ с герцовкой на 120 Гц. Оба смартфоны получат фирменный чип Google Tensor, дисплейный сканер отпечатков пальцев и чип безопасности Titan M2. Базовая версия будет довольствоваться двумя датчиками изображения на тыльной стороне, а в Pro-версии их будет три и один из них телеобъектив.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidauthority