Apple готовит дешевый аналог AirPods Max

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Apple выпустит упрощенную версию AirPods Max, где премиальные аппараты заменят на пластик

Долгое время Apple создавала только внутриканальные наушники, которые стали успешными и благодаря концерну из Купертино беспроводные наушники стали популярными. В прошлом году компания представила AirPods Max, ставшие первыми полноразмерными наушниками Apple с системой активного шумоподавления.

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Несмотря на все преимущества, у AirPods Max есть один серьезный недостаток — высокая стоимость $550. Поговаривают, что компания решила сделать наушники более массовыми и широко распространенными. Для этого она выпустит упрощенную и удешевленную версию, которая может стоить около $350.

В числе упрощений, которые позволят снизить ценник, называют использование пластика для ушных чашек и оголовья. Напомним, что AirPods Max обладают алюминиевым оголовьем с тканевой сеткой и чашки также изготовлены из металла. Применение более дешевого и легкого пластика позволит не только снизить ценник, но и вес наушников, а также частично решит проблему с избыточным образованием конденсата внутри наушников после длительного использования.

В числе прочих характеристик упрощенных Apple AirPods Max называют 20 часов автономной работы, активное шумоподаление и режим пространственного звука. Когда стоит ждать выход гарнитуры, точной информации нет. Сказано лишь, что представить ее могут в этом году. Естественно, при условии, что сведения о выходе лайт-версии AirPods Max достоверны.

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Источник: gizmochina