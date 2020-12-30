В Apple AirPods Max появляется вода. Что происходит?

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Наушники Apple AirPods Max заставляют своих владельцев обильно потеть

Без каких-либо прелюдий и многочисленных слухов, Apple представила в начале декабря свои первые полноразмерные наушники AirPods Max, которые должны были победно поглядывать сверху на конкурентов со своего Олимпа. Они считаются эталонными и мерилом состоятельности, ведь далеко не все могут себе позволить покупку «ушей» за $500.

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За такую цену в наушниках все должно быть прекрасно: от мельчайшего винтика до качества звука. Но, увы, инженеры Apple просчитались и не учли одну деталь. Не редко внутри накладных наушников образовывается конденсат и об этом позабыли создатели AirPods Max, предложив плотную посадку и металлические амбушюры. Все это привело к тому, что внутри гарнитуры после длительной эксплуатации появляются капли воды. Жаловаться на обильное появление влаги стали владельцы AirPods Max на различных форумах.

Похоже, что ребята из Купертино при создании конструкции накладных наушников переусердствовали с уплотнением и герметичностью. В итоге наушники не только плотно прилегают и не пропускают внешние шумы, но еще и приводят к большему появлению влаги внутри, ведь она не может эффективно испариться из-за плотной посадки и материала амбушюр.

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Что-либо изменить с конструкцией AirPods Max компания уже не может, как и ничего не сделает она с тем, что уши потеют во время длительного ношения наушников и приводят к образованию влаги. Apple осталось только рекомендовать обладателям дорогих наушников протирать их изнутри от влаги во время длительных тренировок или продолжительного прослушивания музыки.

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Источник: cultofmac, reddit