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В Apple AirPods Max появляется вода. Что происходит?

30.12.2020 530 0

Наушники Apple AirPods Max заставляют своих владельцев обильно потеть

Без каких-либо прелюдий и многочисленных слухов, Apple представила в начале декабря свои первые полноразмерные наушники AirPods Max, которые должны были победно поглядывать сверху на конкурентов со своего Олимпа. Они считаются эталонными и мерилом состоятельности, ведь далеко не все могут себе позволить покупку «ушей» за $500.

 

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За такую цену в наушниках все должно быть прекрасно: от мельчайшего винтика до качества звука. Но, увы, инженеры Apple просчитались и не учли одну деталь. Не редко внутри накладных наушников образовывается конденсат и об этом позабыли создатели AirPods Max, предложив плотную посадку и металлические амбушюры. Все это привело к тому, что внутри гарнитуры после длительной эксплуатации появляются капли воды. Жаловаться на обильное появление влаги стали владельцы AirPods Max на различных форумах.

 

В Apple AirPods Max появляется вода. Что происходит? – фото 1

 

Похоже, что ребята из Купертино при создании конструкции накладных наушников переусердствовали с уплотнением и герметичностью. В итоге наушники не только плотно прилегают и не пропускают внешние шумы, но еще и приводят к большему появлению влаги внутри, ведь она не может эффективно испариться из-за плотной посадки и материала амбушюр.

 

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В Apple AirPods Max появляется вода. Что происходит? – фото 2

 

Что-либо изменить с конструкцией AirPods Max компания уже не может, как и ничего не сделает она с тем, что уши потеют во время длительного ношения наушников и приводят к образованию влаги. Apple осталось только рекомендовать обладателям дорогих наушников протирать их изнутри от влаги во время длительных тренировок или продолжительного прослушивания музыки.

 

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Источник: cultofmac, reddit

Apple AirPods Max
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.12.2020

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В Apple AirPods Max появляется вода. Что происходит?