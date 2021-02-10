Apple iPad Air 6 скоро выйдети будет единственным новым планшетом компании в 2023 году – инсайдеры

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Из планшетов У APPLE﻿ В ЭТОм ГОДу ТОЛЬКО ﻿iPad Air 6

Согласно слухам, опубликованным в китайской социальной сети Weibo, планшет Apple iPad Air 6 должен выйти в октябре и будет единственным обновлением iPad в 2023 году. «Только серия ‌iPad Air‌ должна быть обновлена ​​в этом году», — говорится в сообщении с последующим уточнением, что обновление продукта состоится в октябре, «без mini и iPad Pro». Данные поступили от аккаунта, имеющего опыт раскрытия точной информации о планах Apple.



В последнем подкасте MacRumors Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что в разработке находится новый iPad Air с улучшенными спецификациями – устройство появится в скором времени, вероятно, в октябре. Слухи были опубликованы на Weibo раньше, чем об этом сказал Гурман.



Журналист считает, что в октябре выйдет еще один продукт Apple, но выразил скептицизм по поводу того, что для него состоится отдельная презентация. Он говорит, что это может походить на представление моделей M2 Pro и ‌M2‌ Max в MacBook Pro в начале этого года, о которых было объявлено через пресс-релиз и короткое видео.



В последний раз Apple обновляла iPad Air в марте 2022 года: он получил чип M1, обновленную 12 МП фронтальную камеру, более быстрый порт USB-C, поддержку 5G и новые варианты цветов.

Источник: MacRumors