Apple iPad Air 6 скоро выйдети будет единственным новым планшетом компании в 2023 году – инсайдеры
Из планшетов У APPLE В ЭТОм ГОДу ТОЛЬКО iPad Air 6
Согласно слухам, опубликованным в китайской социальной сети Weibo, планшет Apple iPad Air 6 должен выйти в октябре и будет единственным обновлением iPad в 2023 году. «Только серия iPad Air должна быть обновлена в этом году», — говорится в сообщении с последующим уточнением, что обновление продукта состоится в октябре, «без mini и iPad Pro». Данные поступили от аккаунта, имеющего опыт раскрытия точной информации о планах Apple.
В последнем подкасте MacRumors Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что в разработке находится новый iPad Air с улучшенными спецификациями – устройство появится в скором времени, вероятно, в октябре. Слухи были опубликованы на Weibo раньше, чем об этом сказал Гурман.
Журналист считает, что в октябре выйдет еще один продукт Apple, но выразил скептицизм по поводу того, что для него состоится отдельная презентация. Он говорит, что это может походить на представление моделей M2 Pro и M2 Max в MacBook Pro в начале этого года, о которых было объявлено через пресс-релиз и короткое видео.
В последний раз Apple обновляла iPad Air в марте 2022 года: он получил чип M1, обновленную 12 МП фронтальную камеру, более быстрый порт USB-C, поддержку 5G и новые варианты цветов.
Источник: MacRumors